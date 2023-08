Maltempo in Valle Spluga, cede ghiacciaio del Pizzo Ferrè

MeteoWeb

Un pezzo del ghiacciaio Ferrè cede, oggi durante un violento temporale in alta valle Spluga, nel territorio comunale di Madesimo, e subito si ingrossano due torrenti che scendono a valle, il Liro e lo Schiserolo. Il distaccamento ha provocato un’anomala ondata di acqua e fango.

Il vicesindaco del paese turistico ha dato subito l’allarme, ma le immediate verifiche dei vigili del fuoco del distaccamento di Mese e dei volontari di Madesimo hanno escluso che ci siano dispersi sui monti: tutti i villeggianti in gita erano rientrati nei rispettivi rifugi, prima dell’arrivo dell’ondata di Maltempo annunciata dagli esperti meteo. In paese non si registrano danni alle abitazioni.