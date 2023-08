Maltempo, iniziati i lavori di pulizia del fiume Misa a Senigallia

MeteoWeb

Il Genio civile regionale delle Marche ha iniziato questa mattina i lavori di pulizia straordinaria del fiume Misa a Senigallia (Ancona), da zona Borgo Picchia verso Ponte Arceviese, che prevedono la rimozione dei detriti e dei materiali dall’alveo. “La pulizia dei fiumi rappresenta uno degli elementi principali per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza soprattutto a seguito dell’alluvione – ha affermato il presidente della Regione e commissario per l’Alluvione, Francesco Acquaroli – Il dissesto idrogeologico è un tema complesso che va affrontato con un approccio nuovo, non idrologico ma pragmatico e operativo, soprattutto laddove esiste una situazione che merita più attenzione”.