Maltempo Lazio: tetti scoperchiati e alberi abbattuti a Cassino e Sant’Elia Fiumerapido | FOTO

MeteoWeb

Forte maltempo nella notte, con conseguenti danni e disagi, nel Sud della provincia di Frosinone. A Cassino il vento ha sradicato diversi alberi che sono caduti sulle strade ed in alcuni casi anche a ridosso di fabbricati. A Sant’Elia Fiumerapido potenti raffiche di vento hanno colpito in particolare le frazioni Valleluce e Olivella: sono stati scoperchiati tetti, abbattuti pali della rete elettrica e lasciato al buio diverse abitazioni. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono intervenuti insieme al personale tecnico della Provincia di Frosinone per ripristinare la viabilità sulle strade di collegamento principali e per la prima assistenza alle persone. La conta dei danni è in corso: il sindaco di Sant’Elia Fiumerapido ha annunciato che chiederà lo stato di calamità naturale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: