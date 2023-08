Maltempo Liguria: allagamenti e alberi caduti nello Spezzino | FOTO

MeteoWeb

La Liguria è stata tra le regioni più colpite dal maltempo che ha investito il Nord a causa della tempesta Rea. Mentre il Genovese ha subito gli impatti peggiori, danni e disagi si sono verificati anche nella provincia della Spezia. Si registrano 104mm di pioggia a Murlo, 95mm a Sarzana, 71mm a La Spezia e San Benedetto, 62mm a Mattarana, 61mm a Brugnato, 55mm a Graveglia.

Dalla scorsa notte ad oggi, i Vigili del Fuoco della Spezia hanno effettuato circa una trentina di interventi riconducibili al maltempo che ha interessato la provincia. Alberi pericolanti, alberi caduti su sede stradale, danni d’acqua, intonaci pericolanti, rimozioni di parti pericolanti di elementi costruttivi, queste le tipologie degli interventi effettuati in varie località: Centro città, Sarzana, Monterosso, Brugnato, Carro, Vezzano Ligure, Follo. A questi si aggiungono una decina di interventi di soccorso urgente: incendi, fughe di gas, soccorsi a persona.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: