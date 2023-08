Il maltempo fa crescere il livello del Lago Maggiore, +97 cm

MeteoWeb

Il maltempo delle ultime ore, oltre a disagi e danni, ha determinato anche un aumento del livello delle acque del Lago Maggiore. Nei giorni scorsi il livello di siccità del Verbano aveva raggiunto il livello “severo”, comportando conseguenze sulla navigazione con limitazioni alla portata dei traghetti e sospensione del servizio in alcuni attracchi. Le piogge delle ultime ore hanno fatto aumentare il livello del lago: alle 13 la quota dell’invaso era arrivata a 193.74 metri contro i 192.77 metri della stessa ora di ieri, ben 97 cm di quota in più, il che ha riportato il volume dell’invaso a 258,3 milioni di metri cubi di acqua.

