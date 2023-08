Maltempo Lombardia, pioggia e vento nella notte nel Lecchese: danni e allagamenti | FOTO

MeteoWeb

Danni nella notte per il maltempo che ha colpito la provincia di Lecco. Colpito in particolare il settore Sud del territorio, la Brianza, con allagamenti e alberi caduti nei comuni di Merate, Imbersago, La Valletta Brianza, Calco e Cernusco Lombardone. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco. Danni segnalati soprattutto nel comune di Imbersago, dove il vento e le piante cadute hanno danneggiato tetti e cancelli. Al momento non risultano feriti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: