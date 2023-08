Maltempo Lombardia: pesanti disagi nel Novarese e Vigevanese

MeteoWeb

Mentre sulla bassa Novarese imperversava il nubifragio che oggi pomeriggio ha causato pesanti disagi in tutto il Piemonte nord, due persone, finite fuori strada con l’auto, sono rimasti feriti a Romentino, a pochi chilometri da Novara, sulla provinciale numero 4 che collega il paese con Galliate. La macchina e’ finita in un campo. Un uomo di 35 anni ha riportato ferite da codice rosso. Il 38enne che viaggiava con lui e’ meno grave. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.

A causa della presenza di rami e cavi elettrici in carreggiata, per via del maltempo, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 494 ‘Vigevanese’, dal chilometro 21,500 al km 44,000, a Vigevano, in provincia di Pavia. Lo fa sapere una nota di Anas. “Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”, assicura la nota.