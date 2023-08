Maltempo Lombardia: il torrente Fridolfo minaccia l’esondazione, scattano le evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

Fulmini, temporali, potenti raffiche di vento e grandinate: il maltempo sta sferzando il Nord Italia dove oggi è in vigore un’allerta rossa in Lombardia ed arancione in altre 6 regioni. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico e i fenomeni stanno determinando i primi effetti: in provincia di Sondrio il torrente Fridolfo è al limite dell’esondazione a Santa Caterina Valfurva, al momento viene contenuto con i sacchi (video in alto di Claudio Compagnoni).

La situazione ha portato all’evacuazione di diverse abitazioni prossime al corso d’acqua, in località Santa Lucia, nel Comune di Valdisotto.

Maltempo Sondrio: esonda il torrente Frodolfo, case evacuate

