Maltempo Marche: decine di interventi nella notte

Dopo la giornata di ieri, in cui le Marche sono state bersagliate da forte maltempo, in cui i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi in particolare nell’Anconetano, Maceratese e Fermano, altri 80 ne sono sono stati effettuati nella notte nelle 5 province. Stamattina, ovunque nelle Marche splende il sole, anche è comunque in vigore per oggi un’allerta gialla (ordinaria) della protezione civile per “isolati temporali di forte intensità“. Le chiamate alle sale operative sono state soprattutto per infiltrazioni d’acqua nei locali seminterrati e alberi caduti sulla sede stradale. Non sono state segnalate comunque particolari criticità.

