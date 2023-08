Maltempo Marche: Fabriano e Senigallia aprono il COC, annullati eventi all’aperto

MeteoWeb

Nelle Marche, in vista dell’ondata di maltempo in arrivo, il Comune di Senigallia, cittadina colpita dall’alluvione del Misa e del Nevola nel settembre scorso, ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale (Coc) alle 12 di oggi. Il sindaco, Massimo Olivetti, ha firmato l’ordinanza contingibile ed urgente con cui ha disposto, “dalle 12, anche la chiusura dei centri diurni disabili, del centro diurno alzheimer, delle attività delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni e dei centri estivi pubblici e privati, del centro pomeridiano “Germoglio” e degli impianti sportivi che svolgono attività all’aperto“. Disposto inoltre, “l’annullamento di tutti gli eventi all’aperto e di tutte le attività ad essi connesse“. Ieri pomeriggio si era riunito il Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dal prefetto di Ancona Darco Pellos, alla presenza di tutti i sindaci della provincia per analizzare le criticità collegate all’Allerta arancione. A Senigallia la Sala operativa comunale è stata già aperta e monitorerà l’evolversi della situazione fino al termine dell’allertamento.

Anche Fabriano si prepara all’ondata di maltempo in arrivo, aprendo il Centro operativo comunale così come ha fatto anche Senigallia. “Considerata l’Allerta meteo con attivazione della fase di preallarme, è stato aperto il Coc presso la Sala Operativa del Gruppo comunale di Protezione Civile, in via delle Fornaci n. 108, dalla mezzanotte di oggi 4 agosto e fino al provvedimento di revoca dell’apertura“. Chiunque avesse necessità per richieste di soccorso o per segnalare disagi, fa sapere l’Amministrazione comunale, potrà contattare il numero di emergenza della Protezione civile di Fabriano h24 0732709112.

