Maltempo Molise: gruppo scout salvato dai vigili del fuoco a Venafro

Un gruppo di giovanissimi scout è stato salvato dai vigili del fuoco del comando di Isernia in montagna, a Venafro. Intorno alle 21 di ieri fortissime raffiche di vento accompagnate da pioggia hanno interessato la zona. Una squadra del 115 con un autobus è salita a Valle Fiorita, in località Pizzone (Isernia) per recuperare i giovani scout che avevano allestito il campo in quota, a circa 1400 metri. I ragazzi soccorsi stavano bene anche se infreddoliti e spaventati. Il campo è stato danneggiato dal maltempo. I ragazzi sono stati accompagnati nel convento dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno dove hanno trascorso la notte.

Sempre a Venafro un albero è caduto sulla statale in prossimità del convento di San Nicandro. Polizia e vigili del fuoco hanno poi rimosso l’ostacolo. Oggi è in vigore l’allerta gialla della Protezione Civile su tutta la regione.

