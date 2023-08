Maltempo nel Monferrato: la Provincia chiede lo stato d’emergenza

MeteoWeb

La Provincia di Alessandria ha chiesto alla Regione – e per conoscenza alla Prefettura – di attivare la procedura per valutare la dichiarazione dello stato di emergenza per l’ondata di maltempo che ha colpito il Monferrato il 26 agosto. “Vi sono stati danni evidenti al patrimonio pubblico e privato – spiega il Presidente Enrico Bussalino in un comunicato – segnalati dai sindaci del Casalese. Come ente, abbiamo indicato criticità a strade e scuole”.