Maltempo, Montaruli (Fratelli d’Italia): “sono vicina al Comune e alla popolazione di Bardonecchia”

Augusta Montaruli, vicecapogruppo dei Fratelli d’Italia alla Camera ha dichiarato: “Ci lascia attoniti, sconvolti, quanto sta avvenendo nella nostra amata Bardonecchia. Voglio esprimere la mia vicinanza al sindaco, Chiara Rossetti, e a tutta la popolazione in queste ore estremamente difficili e di apprensione. Immensa gratitudine va ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze che in queste ore sono impegnate per mettere in sicurezza il territorio e stanno compiendo le operazioni di ricerca e di assistenza agli sfollati“.

Montaruli ha concluso: “Il ritrovamento delle 5 persone che risultavano disperse nelle ore precedenti è una bellissima notizia, in un contesto che resta estremamente critico. Restiamo vigili sugli sviluppi e a disposizione per tutto quello che è necessario, anche tramite il Parlamento, per dare un sostegno e aiuto concreto al Comune, che merita ogni nostro sforzo possibile“.