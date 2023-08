Maltempo, Musumeci: “stato di emergenza in 6 regioni, il pensiero va alle vittime”

MeteoWeb

Si è tenuta oggi, nell’aula del Senato, l’informativa del Ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, per riferire sui recenti episodi di maltempo in Italia. “Il nostro pensiero va alle vittime che si sono registrate nelle regioni del Nord” per le alluvioni “e per quelle che si sono verificate al Sud“, ha affermato il Ministro. “Finora 6 regioni hanno presentata istanza preliminare per lo stato di emergenza. In questo momento non è possibile fornire una ipotesi di quantificazione delle esigenze, data la vastità del territorio e la specificità dei fenomeni che ci sono verificati” e le autorità competenti “sono al lavoro per consentire al Consiglio dei ministri di provvedere al più presto possibile alla dichiarazione dello stato di emergenza“.

Un “eccezionale sforzo operativo” è quello che “il servizio nazionale della Protezione civile ha svolto e sta svolgendo per mitigare l’impatto e le conseguenze di fenomeni estremi” che si sono verificati da Nord a Sud del Paese a partire dal 19 luglio.

Per quanto riguarda invece le alte temperature, “al Sud si sono toccate punte di 46-48°C, al di là di ogni record precedente,” ha sottolineato il Ministro. “In Sicilia il fenomeno dell’ondata di calore si è particolarmente concentrato nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania, costringendo in alcuni momenti alla disalimentazione (dall’energia elettrica) di oltre 100mila utenti. La temperatura lambiva i 46°C“.