Maltempo nel Milanese: dal Comune di Monza arriva un altro mezzo milione per interventi di somma urgenza

Oggi nella riunione di Giunta il comune di Monza ha approvato un secondo prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo rischi per un importo complessivo di oltre 475 mila euro, per far fronte ai danni causati dai nubifragi avvenuti il 21 luglio e nei giorni successivi. Si tratta di una somma, che va a sommarsi al milione già destinato alla causa nei giorni immediatamente successivi agli eventi. Nello specifico, la somma si divide tra un prelevamento dal Fondo Rischi Potenziali di oltre 230 mila euro e applicando al Bilancio di Previsione una quota dell’avanzo accantonato nel rendiconto 2022 per rischi potenziali per i restanti 245 mila.

Nel corso delle perizie svolte nei giorni seguenti ai temporali, sono state individuate le azioni necessarie a prevenire il pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, dalla messa in sicurezza di strutture e infrastrutture alle alberature, bonifiche, pulizie straordinarie e tutto quanto altro necessario a tutela della pubblica incolumità. Del denaro prelevato, poco meno di 227 mila euro coprono l’intervento avvenuto in seguito al crollo della tettoia in eternit dell’ex deposito TPM di via Borgazzi 37; mentre ammontano a oltre 96 mila euro le spese per la sistemazione del verde, considerando i danni rilevati sia dopo l’evento meteo del 21 luglio sia dopo quello del 24.

La restante parte, infine, copre altri interventi di manutenzione e di sistemazione danni, dall’Arengario (oltre 18.378,31 euro) al centro sportivo Chiolo Pioltelli (18.147,05 euro) e la piscina Pia Grande (21.558,93 euro. L’assessore al Bilancio Egidio Longoni ha dichiarato: “La messa in sicurezza è una priorità assoluta, che va messa in moto il prima possibile in circostanze come questa, e lo si può fare grazie a strumenti come il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo rischi“.

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha osservato al riguardo: “La città ha subito danni non indifferenti durante i nubifragi di fine luglio, ma la reazione è stata immediata. Questo secondo stanziamento è una ulteriore prova di come Monza sia stata capace di rialzarsi subito, e di come il Comune stia facendo la propria parte. Ringrazio chi, fin dalle prime ore dei nubifragi, ha collaborato e sta tutt’ora collaborando per riportare la città alla normalità.”