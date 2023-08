Maltempo nel Varesotto: pino marittimo crolla a Luino, traffico bloccato

MeteoWeb

Forte maltempo nella notte nella provincia di Varese, con conseguenti danni e disagi. A Luino un pino marittimo è crollato al suolo intorno prima dell’alba, travolgendo un palo della luce e bloccando l’accesso ad una strada. Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere l’albero. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.

