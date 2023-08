Maltempo al Nord/Est, forti temporali e freddo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Clamorosi +15°C in pianura!

MeteoWeb

Il maltempo continua a colpire l’Italia in queste ore. E’ una Domenica affatto estiva al Nord/Est: in Veneto e Friuli Venezia Giulia si sono formati violenti temporali che stanno scaricando enormi quantitativi pluviometrici al suolo in queste ore. In Friuli Venezia Giulia sta diluviando al punto che sono già caduti 49mm di pioggia a Savorgnano, 40mm a Moruzzo, 34mm a Povoletto. In Veneto spiccano i 19mm misurati a Gaiarine e Motta di Livenza. In entrambe le Regioni fa decisamente freddo, con picchi di +15°C nelle zone di pianura colpite dai temporali come se fossimo in pieno autunno.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: