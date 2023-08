Il maltempo di oggi: temporali, grandine e freddo anomalo su Marche e Abruzzo, tornado a Pescara

MeteoWeb

Ancora maltempo, freddo anomalo e fenomeni meteo estremi sull’Italia. Oggi pomeriggio è toccato alle Regioni Adriatiche Centrali, tra Marche e Abruzzo, dove si sono sviluppati i temporali ampiamente previsti con conseguenti nubifragi e grandinate. Nelle località più colpite sono caduti 53mm di pioggia a Nereto, 32mm a Controguerra, 29mm a Tortoreto, 23mm a San Benedetto del Tronto, 14mm a Cossignano. Spettacolare tornado sulla costa di Pescara nel cuore del pomeriggio. Sul litorale abruzzese la temperatura è crollata a +17°C in pieno giorno, come se fossimo a fine ottobre.

Forti grandinate hanno colpito le province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno abbattendosi sulle vigne sopravvissute alla peronospora e gli oliveti. “Un nuovo allarme, insomma, – sottolinea Coldiretti – da parte di un’agricoltura già martoriata dalle alluvioni e dalle continue piogge di maggio e giugno. Ad Apiro, in località Casalini, sono state colpite alcune aree del Verdicchio. Chicci grandi come palline da golf anche a San Severino Marche“. In provincia di Fermo e Ascoli, riferisce l’associazione, “la grandine ha colpito a Offida, Montalto, Ortezzano, Montottone, Monsampietro Morico e Cossignano. Ingenti i danni con i chicchi, grossi come noci, che hanno letteralmente bombardato fogliame e grappoli. Una crisi climatica sempre più evidente“. Un rimedio immediato per difendere i propri raccolti, suggerisce, “potrebbe essere quello di assicurare le aziende ma nella nostra regione solo il 7,4% della superficie agricola è coperta da una polizza assicurativa“. “Le aziende – spiega – devono convincersi che ormai il clima è cambiato, che questi eventi non sono più eccezionali e non esiste altro modo per essere risarciti“. Nelle sole Marche, “dall’inizio dell’anno, sono stati registrati oltre 40 eventi estremi secondo un’analisi Coldiretti su dati Eswd“. “La grandine – spiega la Coldiretti – colpisce i frutti in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli inadatti alla commercializzazione. Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis. Il risultato è che con l’ultima ondata di maltempo i danni alle produzioni agricole superano, a livello nazionale, i 6 miliardi dello scorso anno”.

Il maltempo di oggi pomeriggio ha colpito anche il basso Molise: la fascia costiera è stata la più colpita dal violento temporale che ha creato non pochi disagi alla circolazione stradale; problemi in particolare sono stati registrati a Montenero di Bisaccia (Campobasso). Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. A causa della forte pioggia, caduta intorno alle 17, un ramo di un albero è caduto lungo la Sp 55, nella zona compresa tra l’incrocio della Mare-Collina e la Chiatalonga, verso il ponte sul fiume Trigno, bloccando la strada e il traffico veicolare. Nell’arco di un’ora la strada provinciale è stata liberata.

