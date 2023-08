Maltempo incessante in Piemonte: il livello dei fiumi è in aumento | DATI

MeteoWeb

In vigore l’allerta arancione in Piemonte per rischio idrogeologico a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’intera regione, in particolare la pianura torinese e le valli Belbo, Bormida. A Torino piove ininterrottamente dalla notte e la pioggia si è estesa anche al Cuneese provocando un po’ ovunque l’abbassamento delle temperature. Dal pomeriggio, secondo le previsioni di Arpa regionale, le piogge andranno gradualmente ad attenuarsi, interessando tuttavia ancora l’intera regione.

A causa delle piogge incessanti i fiumi e torrenti del Piemonte iniziano a salire, facendo riportare livelli in aumento. Da segnalare accumuli pluviometrici importanti anche in pianura e localmente superiori ai 100 mm tra Torinese, Cuneese, Basso Alessandrino, fino ad oltre 150-200 mm tra Alto Vercellese e Verbano.

