Maltempo, notte di paura in Piemonte: “tsunami” di fango a Bardonecchia, 5 dispersi e 120 sfollati | FOTO e VIDEO

Violenti temporali hanno colpito il Piemonte nella notte: si è verificato un’improvvisa esondazione del corso del torrente Frejus all’interno del centro urbano di Bardonecchia. L’evento, innescato probabilmente da un distacco parziale del monte omonimo, ha causato danni significativi e ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Il bilancio è di 5 dispersi, un ferito non grave e 120 sfollati. Le zone più colpite dalla piena sono state principalmente concentrate lungo via Einaudi. Gravi danni nel locale commissariato di polizia, risultato non agibile e con gravi danni al piano terra, oltre alla totale compromissione del parco mezzi. Anche l’Hotel “La Betulla” ha subito danni, con il piano seminterrato interessato dall’ondata di piena.

Al fine di evitare esplosioni, è stata interrotta l’erogazione del gas, in attesa di individuare e risolvere i danneggiamenti alle condotte. Alle 22:15 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con un’efficace sinergia tra le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) coadiuvate dalla Croce Rossa Italiana e dal Soccorso Alpino. Le operazioni di ricerca e soccorso per i veicoli trascinati dalla corrente sono proseguite fino alle 02:30, per poi riprendere alle prime ore del mattino. Al momento, si contano 120 sfollati, che sono stati ospitati in alberghi o nel campo C.R.I. allestito all’interno del “Palazzetto dello Sport”. Cinque persone risultano ancora disperse, mentre fortunatamente non si sono registrate vittime. La devastazione all’interno del centro urbano è notevole, con ingenti danni alle vetture parcheggiate.

Bardonecchia, i drammatici momenti della frana in centro

E’ stato un vero e proprio “tsunami” di fango quello che ha travolto ieri sera Bardonecchia. Nei video postati sui social, e già diventati virali, si vedono diverse persone mettersi in fuga mentre alle loro spalle arriva l’ondata di detriti. “Scappate, andate via“, urlavano i residenti a chi si trovava nella zona.

L’amministrazione comunale di Bardonecchia ha segnalato la possibilità di disservizi sull’erogazione di acqua, luce e gas in città “in seguito all’esondazione del torrente Frejus“. “Le squadre dei soccorsi e dei tecnici sono al lavoro fin dalla serata di ieri per cercate di ripristinare al più presto la condizione di normalità“.

Sulla SS335 ”di Bardonecchia” è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 10,000 a Bardonecchia, nella città metropolitana di Torino, a causa dell’esondazione. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Carabinieri per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

