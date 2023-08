Maltempo Piemonte: a Verbania salvato gregge di ovini dai vigili del fuoco

MeteoWeb

A causa dell’improvviso innalzamento delle acque del torrente Strona, un gregge di ovini e caprini è rimasto isolato, tra i comuni di Gravellona Toce e Casale Corte Cerro, nel Verbano: gli animali sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre. Due operatori hanno raggiunto il gregge calandosi dal ponte utilizzando attrezzature speleo alpino fluviali e hanno proceduto ad imbragare una alla volta 13 capre e 2 pecore in difficoltà, poi gli animali sono stati riportati al piano strada utilizzando l’autogru e riconsegnati in buone condizioni ai proprietari.