Maltempo Piemonte, violento temporale con grandine a Torino nella notte: 84mm a Caselle | VIDEO

Un violentissimo temporale ha colpito Torino nella notte, scaricando 84mm di pioggia a Caselle, 53mm a Venaria Ceronda, 46mm in via della Consolata, 45mm a Reiss Romoli, 44mm ai Giardini Reali, 22mm a Brandizzo. Il maltempo ha interessato tutto l’hinterland del capoluogo piemontese provocando anche forti raffiche di vento, fino a 65km/h, e intense grandinate nella zona sud della città.

Particolarmente critica la situazione all’aeroporto di Caselle dove, per gli allagamenti, ci sono stati disagi anche al traffico aereo.

Maltempo, panoramica dal centro storico di Torino mentre il temporale si allontana

