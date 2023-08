Maltempo, primi temporali in Sicilia: forte pioggia e temperature in picchiata a Palermo | LIVE

MeteoWeb

Il ciclone freddo avanza verso il Sud Italia e i primi temporali stanno colpendo la Sicilia occidentale con forti piogge in atto su Palermo. Nel capoluogo della Sicilia la temperatura è già crollata a +24°C ed è in forte calo sotto i colpi dei nubifragi. In centro sono già caduti 11mm di pioggia.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: