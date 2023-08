Maltempo Ravenna, il sindaco: “Il governo destini 1 miliardo per gli indennizzi”

MeteoWeb

“Sono giorni che chiediamo, senza avere risposte, di poter utilizzare per indennizzi a famiglie e imprese il miliardo di euro che era stato destinato alla cassa integrazione e ad altri ammortizzatori legati all’alluvione e che in larghissima parte e’ rimasto inutilizzato. Una proposta semplice, di buon senso, realizzabile tramite la struttura commissariale del Gen. Figliuolo, con una riga di un decreto legge che sposti quei fondi da un capitolo a un altro. Se questa norma non venisse fatta peraltro questi fondi tornerebbero a livello centrale venendo sottratti all’Emilia-Romagna”. E’ quanto afferma Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, in merito al post alluvione.

Su iniziativa del governo, “sta per essere emanato un decreto ‘pre-vacanze’ che sembra si occupera’ di tanti temi sconnessi fra di loro: granchi blu, taxi, intercettazioni, antenne e chissa’ cos’altro. Aggiungiamo – si interroga il primo cittadino – una riga anche per le famiglie e le imprese che non possono piu’ aspettare?”.