Maltempo in Sardegna, vento e pioggia: danni alle linee elettriche e disagi nell’Oristanese

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco, a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che da ieri sta colpendo anche la Sardegna, e in particolare la provincia di Oristano. Gli interventi hanno interessato soprattutto danni alle linee elettriche. Disagi nei comuni di Paulilatino e Pau dove le linee delle media tensione sono state spezzate dalla caduta di diversi pali. Molte abitazioni sono rimaste al buio. Altri interventi per sfiammate innescate da pali e cavi danneggiati da vento e pioggia o per l’abbattimento di tratti di linee e impianti aerei. Insieme alle squadre dei vigili del fuoco hanno operato anche i tecnici dell’Enel.

I vigili del fuoco del comando provinciale e i loro colleghi del distaccamento di Cuglieri hanno dovuto operare soprattutto nell’area tra le borgate marine di Cuglieri, il litorale di San Vero Milis e Narbolia. Nella borgata marina di S’Archittu (Cuglieri) un albero è caduto su un’auto in sosta. A Narbolia un palo della Telecom è finito, invece, contro un’abitazione. Una serie di pali sono stati abbattuti dal forte vento lungo la SP10 che collega San vero Milis con la borgata marina di Putzu idu.

Nel Montiferru segnalate grandinate eccezionali con enormi chicchi. Segnalazioni anche da Bosa e dalla Planargia.

