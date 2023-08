Maltempo Sardegna, temporali, raffiche di vento a 100km/h e mareggiate: alberi caduti e danni | FOTO

MeteoWeb

Anche la Sardegna è finita nella morsa del maltempo, con violenti temporali e forti raffiche di vento sull’isola, dopo le alte temperature registrate nei giorni scorsi. Sul fronte piogge, i dati più alti di oggi indicano 38mm ad Alghero, 36mm ad Abbasanta, 32mm a Bruncu Spina, 30mm a Oristano. Le raffiche di vento hanno sfiorato i 100km/h: 97km/h a San Gavino, Monte Lusei, Pranu Sanguini, 95km/h a Sanluri, 92km/h a Escalaplano, 90km/h a Cagliari, Collinas, 86km/h a Sant’Anna-Lodé, 85km/h a Silius, Osilo.

La situazione più critica si registra nel Sassarese, dove i Vigili del Fuoco sono impegnati in queste ore per rispondere alle numerose chiamate di soccorso dovute alla perturbazione che sta interessando il territorio. Le richieste sono quelle tipiche da maltempo: allagamenti, alberi caduti – a Caprera un grosso pino si è schiantato su una strada, fortunatamente senza colpire automobilisti – manufatti pericolanti, ascensori bloccati e qualche cortocircuito. Ad Oristano, ”sono 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia per alberi pericolanti, cavi elettrici distaccati e danni causati dalla forte pioggia”, si legge in un tweet.

A Olbia, il parco urbano ‘Fausto Noce’ resterà chiuso per maltempo fino alle 14 di domani. L’ha disposto il sindaco Settimo Nizzi con un’ordinanza firmata, per ragioni di sicurezza, sulla base dell’allerta di condizioni meteo avverso per forte vento e mareggiate diffuso dalla Protezione Civile regionale. L’allerta è per vento, pioggia e mareggiate e durerà almeno fino a domani.

