Maltempo, sindaco Forlì: “Servono fondi per ristori e certezze”

“Si continua a lavorare e a far fronte ai tanti problemi che ci sono nelle strutture pubbliche e nelle infrastrutture. Quello che manca e’ una risposta certa alle esigenze delle famiglie e delle imprese che al momento non hanno quella certezza del ristoro che invece in questo momento sarebbe prezioso”. E’ quanto afferma Gian Luca Zattini, sindaco di Forli’ in quota centrodestra, che ieri sera assieme al primo cittadino di Ravenna ha incontrato i cittadini a Borgo Sisa per fare il punto della situazione sul post alluvione.

Una posizione che va dunque ad allinearsi a quella degli altri sindaci romagnoli che, assieme al presidente della Regione Bonaccini, hanno sottolineato l’assenza di fondi per i ristori. “Chiediamo dei soldi – aggiunge Zattini – in questa fase servono risorse e certezze per i cittadini”, aggiunge.

“I cittadini possono aspettare ma devono avere delle risposte con delle certezze”, aggiunge il primo cittadino che sottolinea come sia necessario e urgente mettere “in sicurezza i corsi d’acqua e di tutto quello che la tragedia di maggio ci ha insegnato. Prima della ripresa del cattivo tempo e dell’autunno tutte le infrastrutture devono essere ripristinate. I lavori se partono richiedono mesi lo stesso, siamo gia’ molto lunghi senza parlare del territorio collinare con centinaia di frane che sono in condizioni preoccupati”, conclude.