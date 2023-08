Maltempo Slovenia: nuovi temporali in serata

MeteoWeb

Allerta Meteo in Slovenia: sono in arrivo forti temporali da Nord, nel pomeriggio, con maltempo in estensione su gran parte del Paese in serata, con violenti temporali, forti raffiche di vento e locali grandinate. E’ quanto riporta l’agenzia Sta, che cita informazioni dell’Agenzia slovena per l’ambiente. I temporali, con fulmini che potrebbero provocare incendi, dovrebbero interessare il Paese in particolare tra le 18 e le 23. Le condizioni dovrebbero migliorare dopo la mezzanotte.