Forte maltempo e temperature autunnali a Malta: allagamenti e disagi a Mosta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte maltempo si sta abbattendo sull’isola di Malta, colpita dal primo pomeriggio da temporali che hanno fatto precipitare le temperature su valori autunnali. Si registrano finora 43mm di pioggia a Mosta, nel cuore di Malta, 17mm a Msida e 11mm a Selmun. Sull’isola, si registrano temperature di +21-23°C in pieno giorno, come se fossimo già a fine autunno: +21°C a Dingli, +23°C a La Valletta, Luqa, Selmun, Benghajsa, +24°C a Msida.

Gli effetti del forte maltempo sono tombini saltati nella strada principale di Mosta, una linea elettrica che emetteva scintille a Burmarrad e una serie di strade allagate, con conseguenti disagi per la circolazione, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto



/