Maltempo, forti temporali su mezza Italia: violenti nubifragi da Nord a Sud, tempesta a Sora | DATI

Serata molto movimentata sull’Italia in termini di maltempo. Forti temporali sviluppati nelle zone interne nelle ore pomeridiane hanno provocato e stanno ancora provocando violenti nubifragi in molte aree del Centro/Nord, soprattutto in Piemonte, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. I fenomeni sono localizzati ma molto intensi, con locali violenti nubifragi in modo particolare nelle zone di montagna.

I temporali più estesi e intensi hanno colpito il Centro/Sud, nel cuore dell’Appennino al confine tra Abruzzo, Lazio meridionale, Molise e Campania, dove sono caduti 58mm di pioggia a Sora, 57mm a Isola del Liri, 43mm a Piedimonte Matese, 39mm a Cassino, 31mm a Bagnoli Irpino, 25mm a Tagliacozzo, 22mm ad Avezzano, 21mm ad Alatri e Fragnete, 20mm a Collepardo, 17mm a Monteroduni, 14mm a Roccamonfina, 13mm a Ferentino, 12mm a Vinchiaturo, 10mm a Frosinone e Isernia e 8mm a L’Aquila.

Un altro forte temporale nell’alto Lazio ha scaricato 26mm di pioggia a Gradoli sul Lago di Bolsena. Molto violenti anche i temporali che stanno colpendo la Lombardia settentrionale, dove sono caduti 69mm di pioggia a Rasura e 56mm a Valvarrone, e il Piemonte settentrionale dove sono caduti 46mm di pioggia all’Alpe Larecchio, 14mm a Druogno, 13mm al Rifugio Arvogno. Altri forti temporali stanno colpendo il basso Piemonte, le zone interne dell’Umbria e della Basilicata.

