Maltempo, forti temporali in Sicilia: grandine a Sciacca e in altre località dell’Agrigentino | VIDEO

MeteoWeb

Una goccia fredda posizionata nel Canale di Sicilia è responsabile di forti temporali che stanno colpendo parte della Sicilia, in particolare sui settori centrali e meridionali dell’isola, tra Ennese, Agrigentino e Trapanese. Tra i dati pluviometrici più significativi finora, segnaliamo: 33mm ad Aragona, 27mm a Canicattì, 13mm a Castelvetrano, 11mm ad Agrigento, 8mm a Petralia Sottana, 6mm a Mussomeli. In alcuni casi, i temporali sono stati accompagnati anche dalla grandine, come a Calamonaci, Sciacca e San Biagio Platani, tutte località dell’Agrigentino. Segnalati anche tanti fulmini tra Nisseno e Agrigentino.

Le temperature nelle aree interessate dai fenomeni sono molto basse per il periodo: in pieno pomeriggio, abbiamo +19°C a Canicattì e Aragona, +21°C ad Agrigento e Mussomeli, +25°C a Castelvetrano. Mentre le massime raggiungono picchi di +34-35°C: +35°C a Enna, Caltanissetta, Lentini, Francofonte, Caltagirone, Mazara del Vallo, +34°C a Siracusa.

Nei prossimi giorni, la goccia fredda stazionerà nel Canale di Sicilia, tra Malta, Libia e Tunisia, alimentando continui fenomeni temporaleschi al Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che saranno le Regioni più esposte a questo tipo di circolazione instabile e perturbata.

Temporali in Sicilia, grandine a Sciacca

Temporale con grandine a San Biagio Platani (Agrigento)

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: