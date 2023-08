Maltempo, terzo pomeriggio consecutivo di temporali al Sud: i più forti sempre in Sicilia | LIVE

MeteoWeb

Oggi è il terzo pomeriggio di forti temporali al Sud. Anche oggi, come nei giorni scorsi, ad essere più colpita è la Sicilia, con temporali in atto nel Messinese e nell’Ennese e tra Agrigento e Nisseno, ma nelle scorse ore i fenomeni hanno interessato praticamente tutta la Sicilia centro-occidentale. Finora si registrano 15mm di pioggia caduti a Nicosia, che ieri è stata colpita da un violento nubifragio, 13mm a Bronte, Sclafani Bagni, 12mm a San Cataldo, 11mm a Caltanissetta, Cammarata. Nelle località colpite dai temporali, le temperature si mantengono su livelli bassi per il periodo; attualmente ci sono: +21°C a Bronte, +22°C a Nicosia, +23°C a Enna. In generale, nell’isola le temperature massime sono di +34-35°C, con picchi di +36-37°C.

Altri temporali sono in atto nel Cilento, in Campania.

