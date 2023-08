Maltempo Toscana e Marche: il commissario Figliuolo convoca riunione il 28 agosto

MeteoWeb

Il Commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Figliuolo, ha convocato una riunione tecnica con le autorità e gli enti regolatori delle Regioni Toscana e Marche. L’incontro si svolgerà in videoconferenza il 25 agosto e sarà presieduto dal direttore operativo della struttura commissariale, il Generale di Divisione dell’Esercito Domenico Ciotti. Anche questa riunione, si spiega in una nota, così come quella convocata per il 24 agosto a Bologna, “è finalizzata a procedere all’elaborazione di un piano degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione che tenga conto delle necessità prospettate dagli amministratori toscani e marchigiani, delle priorità dettate dal quadro di situazione emerso in seguito ai noti eventi alluvionali e della complessità dei nuovi fattori climatici e idro-geologici che impattano sulle zone collinari e montuose e sui reticoli idraulici“.

L’incontro della prossima settimana, “è solo uno dei tavoli tecnici che hanno visto e vedranno al lavoro la Struttura commissariale, in sinergia con le Regioni, l’Autorità distrettuale di bacino, le Agenzie interregionali e regionali, i consorzi di bonifica, le aree tecniche e i servizi viabilità, infrastrutture e mobilità degli Enti locali interessati, con il coinvolgimento, tra gli altri, di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura e delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio“.