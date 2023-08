Maltempo Toscana: punte di 80 mm e raffiche fino a 120 km/h, oltre 13mila fulmini in 12 ore

MeteoWeb

Forte ondata di maltempo in atto in Toscana. La perturbazione sta transitando senza determinare, al momento, particolari criticità con cumulati massimi sugli 80 mm e raffiche fino a 120 km/h registrate a Sammomme’, in provincia di Pistoia. Nelle ultime 12 ore si sono registrate nell’area della regione 13.230 fulminazioni, secondo quanto ha reso noto il presidente della Regione, Eugenio Giani. “Non abbassiamo l’attenzione, l’allerta arancione e gialla rimangono ancora attive, nelle prossime ore possibile nuova intensificazione dei fenomeni,” ha sottolineato Giani.

Sul fronte operativo circa gli interventi effettuati, i vigili del fuoco del comando di Lucca hanno reso noto che a partire dalle 22:30 sono intervenuti per spegnere un principio di incendio di un tetto di una casa che era stata colpita da un fulmine in via di Stabbiano. Due incendi di quadri elettrici a Barga e uno a Camaiore. Molti gli alberi lesionati o abbattuti dall’acqua caduta copiosa. Interventi anche nei comuni di Viareggio, Pescaglia e Pietrasanta.

