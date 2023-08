Forte maltempo in Trentino: diverse frane nell’area del Garda, in val d’Adige, Vallarsa e Valsugana

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta colpendo il Trentino ha provocato un importante smottamento in val Genova. Una ventina di escursionisti che si trovavano nella zona dei rifugi Mandron e delle Lobbie sono stati aiutati dagli uomini del Soccorso alpino a rientrare a valle. A causa degli smottamenti, comunica il Parco Adamello Brenta, “il servizio mobilità subirà delle variazioni. Oggi non sarà possibile raggiungere la testata della valle, in località Bedole“.

Chiusa per frana la Statale Gardesana Orientale, nel tratto compreso tra Navene e Torbole, in Trentino. L’ondata di maltempo che ha investito il territorio ha infatti provocato diversi smottamenti soprattutto nell’area del Garda, in val d’Adige, Vallarsa e Valsugana.

La Protezione civile del Trentino ha riferito della presenza di celle temporalesche sul veronese e vicentino che proprio in queste ore, spinte da flussi meridionali forti, stanno interessando le zone più meridionali del Trentino.