Maltempo, UE propone 20,9 milioni all’Italia per le alluvioni nelle Marche

La Commissione europea propone un sostegno finanziario da 20,9 milioni all’Italia per i danni causati dalle alluvioni nelle Marche nel settembre 2022. Lo ha annunciato con una nota l’Esecutivo Ue. La misura rientra in un pacchetto di aiuti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea (Fsue) da 455 milioni di euro che prevede di destinare 400 milioni alla Turchia, in seguito ai danni causati da due forti terremoti nel febbraio 2023, e 33,9 milioni alla Romania per i danni causati da una grave siccità nell’estate del 2022.

“L’assistenza del Fondo coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, come la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la protezione della popolazione, la messa in sicurezza delle infrastrutture preventive e la protezione del patrimonio culturale, nonché le operazioni di bonifica. Le operazioni di emergenza e di recupero possono essere finanziate dal Fsue retroattivamente a partire dal primo giorno del disastro”, spiega Bruxelles.

Una volta che la proposta della Commissione sarà approvata dal Parlamento e dal Consiglio, l’aiuto finanziario potrà essere versato in un’unica rata al bilancio generale dei Paesi richiedenti. Poiché la Turchia è un Paese in via di adesione, oltre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio, la Commissione firmerà anche un Accordo bilaterale con Ankara che specificherà i dettagli dell’utilizzo dell’assistenza.