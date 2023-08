Maltempo: una cinquantina di interventi a Roma per pioggia

MeteoWeb

Sono circa una cinquantina, al momento, gli interventi di vigili del fuoco e forze dell’ordine a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito in queste ore la capitale. Secondo quanto si apprende, la situazione sarebbe piu’ critica nel quadrante sud con forti rovesci e precipitazioni diffuse. Non si segnalano danni a cose o a persone.

Situazione al momento sotto controllo a Roma su cui si è abbattuta una forte pioggia con vento moderato, tuoni e lampi che stanno cadendo sulla Capitale e le zone limitrofe. Al momento i vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto in provincia, a Velletri e Anzio, tra gli altri, per strade allagate. Gli interventi a Roma sono stati per lo più dovuti a rami caduti per il vento.

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla per la giornata di domani, sabato 5 agosto. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.