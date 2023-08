Maltempo in Valle d’Aosta, livello del torrente Lys in aumento

MeteoWeb

Il maltempo non sta risparmiando la Valle d’Aosta: le precipitazioni si stanno concentrando in particolare nella zona orientale della regione, al confine con il Piemonte, con circa 60 mm di pioggia caduti nelle ultime 24 ore a Gressoney-Saint-Jean. Dalle prime ore del mattino si è alzato in modo significativo il livello del torrente Lys, che dal Monte Rosa attraversa tutta la valle di Gressoney per poi immettersi nella Dora Baltea. Tra le ore 7 e le 8, a Pont-Saint-Martin, il livello delle acque del Lys ha raggiunto la prima soglia di attenzione fissata a un metro e un’ora dopo ha toccato quota 1,09 metri. La seconda soglia di particolare attenzione è fissata a 2 metri. In montagna registrati 95 mm nelle ultime 24 ore nella valle del Lys e 60 a Prés de Bar, in Val Ferret.

