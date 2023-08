Maltempo nel Varesotto: frana a Bisuschio, evacuate 4 famiglie

MeteoWeb

A causa del maltempo, una frana si è staccata nella serata di ieri a Bisuschio (Varese). Alcune rocce sono finite verso valle, sorpassando delle reti di protezione e fermandosi in alcuni giardini di abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco della sede di Varese. Dopo un sopralluogo, in via precauzionale, si è decisa l’evacuazione di 4 famiglie per un totale di 16 persone. Non si segnalano feriti.

