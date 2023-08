Maltempo Veneto, tornado devasta uno stabilimento balneare a Jesolo nella notte | VIDEO

MeteoWeb

È stato un tornado a provocare i danni sulle spiagge di Jesolo, in particolare allo stabilimento balneare Riviera Levante. La conferma del vortice è arrivata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza concesse a “Meteo in Veneto” dallo stabilimento balneare di Stefano Miozzo. Il tutto ha avuto origine come una tromba marina che nella notte ha toccato terra proprio nello stabilimento Riviera Levante. Poiché ha toccato terra, si può parlare ufficialmente di tornado, di bassa intensità sulla scala Fujita (F0), spiegano gli esperti di “Meteo in Veneto”.

Nel video, si possono vedere sdraio, lettini e ombrelloni scaraventati via in un attimo dalla furia del tornado. Attorno alle 3, per pochi secondi, il forte vento ha interessato un’area di 80 metri, distruggendo 120 piazzole, tra ombrelloni e sdraio, scaraventati a decine di metri di distanza, verso il campo e la pineta.

Altri temporali, causati dal passaggio della tempesta Rea, hanno colpito il Veneto nella giornata di oggi, soprattutto il settore orientale. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 82mm a San Biagio di Callalta, 53mm a Jesolo, 50mm a Castelfranco Veneto, 48mm a Marghera, 47mm a Volpago del Montello, 40mm a Ponte di Piave, 37mm a Treviso.

