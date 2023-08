Maltempo Veneto, Zaia: “danni per almeno un miliardo e 126 milioni”

MeteoWeb

Dal 13 luglio al 6 agosto il maltempo ha provocato in Veneto danni per un miliardo e 126 milioni, cifra che potrebbe salire anche a un miliardo e 300mila euro. Il dato è stato comunicato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia al termine della chiusura dei conteggi. I Comuni coinvolti sono stati ben 313, i feriti più di 100 e 8mila persone sono rimaste senza elettricità

Zaia ha annunciato che seguirà la gestione commissariale come in passato. La Regione provvederà a dei ristori immediati per poi distribuire ai comuni i fondi dando loro libertà e responsabilità di gestione.