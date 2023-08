Maltempo: a Venezia torna l’acqua alta, stamattina attesa punta di 1 metro

MeteoWeb

A causa delle condizioni meteo attese, ed in particolare il vento che spira sulla laguna, da oggi a Venezia torna l’acqua alta. Alle 11 è prevista una massima di 1 metro, che determinerà un allagamento di Piazza San Marco, mentre alle 21:50 si toccheranno i 105 cm. Situazione analoga anche domani. I tecnici del Mose sono in allerta per un possibile sollevamento delle paratoie nel pomeriggio.

