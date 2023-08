Maltempo Piemonte, forte vento nell’Alessandrino: raffiche di quasi 80km/h

MeteoWeb

Pomeriggio di forte vento in provincia di Alessandria, dove sono state registrate dall’Arpa punte di 76,7km/h a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera al confine con Liguria ed Emilia Romagna, 65,6km/h a Sardigliano tra Novese e Valle Scrivia, e 61,9km/h a Bric Castellaro di Bosio in Alta Val Lemme. Intanto a Novi Ligure il Comune ha deciso di rinviare a sabato 5 agosto – causa allerta gialla per maltempo – i tradizionali fuochi d’artificio in programma domani per la festa patronale della Madonna della Neve. Annullati invece il dj set in piazza Dellepiane e gli altri eventi organizzati dalla Pro Loco al Parco Castello.

