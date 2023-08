Maltempo, forte vento sulle Marche: decine di interventi per rami e alberi caduti

MeteoWeb

La forte ondata di maltempo che ha colpito le regioni del Nord Italia ha prodotto qualche effetto anche sulle regioni del Centro, Toscana in testa. Ma anche nelle Marche si sono registrati danni e disagi, in particolare del forte vento nel pomeriggio e nelle ore serali. Sono decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, in particolare lungo la costa a Senigallia, Montemarciano, Fano e Pesaro, due città che ne hanno totalizzati 40. Ma ci sono richieste anche da Jesi e Fabriano, in provincia di Ancona. I Vigili del Fuoco segnalano 50 interventi “fatti finora per alberi e rami pericolanti o caduti per strada coinvolgendo in alcuni casi anche delle auto”.

Ad Ancona, a scopo precauzionale, già da stamane era stato chiuso al traffico un tratto alberato di via Don Riganelli. Si tratta di un’area in cui nelle scorse settimane erano caduti, a causa del maltempo, degli alberi, risultati deteriorati in precedenza. Sono state disposte verifiche sulla stabilità di tutti gli alberi.

