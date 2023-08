Maltempo, violenta grandinata in Estonia | VIDEO

MeteoWeb

L’Agenzia per l’ambiente ha emesso un avviso di tempesta di livello tre “molto pericoloso” in tutta l’Estonia occidentale e meridionale per lunedì. Il Rescue Board chiede ai residenti di prepararsi. Un’allerta pericolosa è stata annunciata nell’Estonia centrale.

“Il servizio meteorologico dell’Agenzia per l’Ambiente ha emesso un’allerta di livello tre (il più grave) per l’Estonia occidentale e meridionale, il che significa che il tempo è considerato estremamente pericoloso. Potrebbero verificarsi condizioni di pericolo di vita e la popolazione è invitata a rimanere vigile e a prepararsi ai danni e ai disagi causati dalla tempesta”, ha dichiarato lunedì mattina Janar Kärner, funzionario operativo del Rescue Board.

Il Rescue Board raccomanda ai residenti delle aree colpite di raccogliere tutti gli oggetti sciolti che potrebbero prendere il volo e di parcheggiare i veicoli lontano dagli alberi o in un garage con il serbatoio pieno di benzina. Il meteorologo dell’Agenzia per l’ambiente Kairo Kiitsak ha pubblicato sui social media un video che mostra la grandine caduta lunedì pomeriggio. Il diametro stimato è di 5-7 cm.