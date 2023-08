Mandarino: scopri i suoi benefici e come utilizzarlo in cucina

MeteoWeb

Il mandarino è un delizioso agrume noto per i suoi numerosi benefici per la salute. E’ ricco di vitamina C, che aiuta a sostenere il sistema immunitario. E’ una fonte di antiossidanti, come flavonoidi e carotenoidi, che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi. Può aiutare a ridurre l’infiammazione e il rischio di malattie croniche. Questi agrumi favoriscono la salute cardiovascolare, aiutando a regolare la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. La presenza di fibre supporta la digestione e contribuisce a un senso di sazietà.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono proprietà, benefici ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità, info utili e come utilizzarlo in cucina.

Cos’è il mandarino

I mandarini sono un tipo di agrume appartenenti alla specie Citrus reticulata, originari dell’Asia orientale. Sono piccoli alberi sempreverdi che possono raggiungere un’altezza di circa 4-6 metri, ma esistono anche varietà più grandi e più piccole. Le piante di mandarino hanno foglie lucide, ovali o lanceolate, con un profumo agrumato quando sfregate tra le dita. I fiori bianchi e profumati del mandarino producono frutti sferici o ovali, con una buccia sottile e facilmente rimovibile. La polpa interna può variare da giallo chiaro a arancione intenso e contiene diversi segmenti separati da sottili pellicole. I mandarini sono noti per il loro sapore dolce e succoso, meno acido rispetto ad altre varietà di agrumi come le arance.

Esistono diverse varietà, ognuna con caratteristiche uniche, tra cui le clementine, tangerino, satsuma e altri. Questi frutti sono generalmente raccolti in autunno e inverno, a seconda della varietà e della regione di crescita.

La pianta richiede un clima temperato o subtropicale per prosperare e viene apprezzata per la sua bellezza ornamentale e il suo valore agricolo.

Benefici e proprietà dei mandarini

I mandarini vantano una serie di benefici per la salute grazie alla loro ricchezza di nutrienti e composti bioattivi. Ecco alcune proprietà:

Ricchi di vitamina C : sono una buona fonte di vitamina C, un potente antiossidante che aiuta a rinforzare il sistema immunitario, promuove la produzione di collagene per la salute della pelle, e protegge le cellule dai danni dei radicali liberi;

: sono una buona fonte di vitamina C, un potente antiossidante che aiuta a rinforzare il sistema immunitario, promuove la produzione di collagene per la salute della pelle, e protegge le cellule dai danni dei radicali liberi; Antiossidanti : contengono anche flavonoidi e carotenoidi che agiscono come antiossidanti, proteggendo le cellule dagli stress ossidativi e riducendo il rischio di malattie croniche;

: contengono anche flavonoidi e carotenoidi che agiscono come antiossidanti, proteggendo le cellule dagli stress ossidativi e riducendo il rischio di malattie croniche; Sostegno cardiovascolare : possono aiutare a mantenere la salute cardiovascolare riducendo la pressione sanguigna e il colesterolo LDL (“colesterolo cattivo”);

: possono aiutare a mantenere la salute cardiovascolare riducendo la pressione sanguigna e il colesterolo LDL (“colesterolo cattivo”); Supporto digestivo : la presenza di fibre alimentari promuove una buona digestione e aiuta a regolare il transito intestinale;

: la presenza di fibre alimentari promuove una buona digestione e aiuta a regolare il transito intestinale; Benefici per la pelle : grazie alla vitamina C e agli antiossidanti, possono contribuire a una pelle più sana, riducendo i danni causati dai raggi UV e migliorando la luminosità della pelle;

: grazie alla vitamina C e agli antiossidanti, possono contribuire a una pelle più sana, riducendo i danni causati dai raggi UV e migliorando la luminosità della pelle; Idratazione : con il loro alto contenuto di acqua, sono una buona scelta per mantenere l’idratazione;

: con il loro alto contenuto di acqua, sono una buona scelta per mantenere l’idratazione; Supporto del sistema nervoso : le vitamine e i minerali contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso;

: le vitamine e i minerali contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso; Potenziale per la perdita di peso : le proprietà diuretiche e diuretiche possono essere utili in un regime di perdita di peso;

: le proprietà diuretiche e diuretiche possono essere utili in un regime di perdita di peso; Antinfiammatorio: alcuni composti presenti nei mandarini possono avere proprietà antinfiammatorie.

Si consiglia di includere i mandarini nella dieta senza eccedere per godere di questi benefici per la salute. Come con qualsiasi alimento, è importante consumarli con moderazione e come parte di un’alimentazione bilanciata.

Le controindicazioni

Sebbene il consumo di mandarini sia generalmente sicuro, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergie : le persone con allergie agli agrumi o al polline possono manifestare reazioni allergiche ai mandarini. I sintomi possono includere prurito, gonfiore, orticaria, difficoltà respiratorie o shock anafilattico. In caso di allergie note, è meglio evitare il consumo di mandarini o consultare un allergologo;

: le persone con allergie agli agrumi o al polline possono manifestare reazioni allergiche ai mandarini. I sintomi possono includere prurito, gonfiore, orticaria, difficoltà respiratorie o shock anafilattico. In caso di allergie note, è meglio evitare il consumo di mandarini o consultare un allergologo; Acido citrico : sono ricchi di acido citrico, che può essere dannoso per le persone con problemi gastrointestinali, come il bruciore di stomaco o il reflusso acido;

: sono ricchi di acido citrico, che può essere dannoso per le persone con problemi gastrointestinali, come il bruciore di stomaco o il reflusso acido; Interazione con farmaci : alcuni composti possono interagire con determinati farmaci. È importante consultare il proprio medico se si stanno assumendo farmaci per verificare eventuali interazioni;

: alcuni composti possono interagire con determinati farmaci. È importante consultare il proprio medico se si stanno assumendo farmaci per verificare eventuali interazioni; Zucchero e carboidrati : contengono zuccheri naturali e carboidrati, quindi le persone con diabete o che seguono diete a basso contenuto di carboidrati dovrebbero prestare attenzione alle quantità consumate e monitorare attentamente i livelli di zucchero nel sangue;

: contengono zuccheri naturali e carboidrati, quindi le persone con diabete o che seguono diete a basso contenuto di carboidrati dovrebbero prestare attenzione alle quantità consumate e monitorare attentamente i livelli di zucchero nel sangue; Contaminazione e pesticidi : come con tutti i prodotti freschi, i mandarini possono essere esposti a contaminazioni o residui di pesticidi. È preferibile acquistare mandarini biologici o lavarli accuratamente prima del consumo;

: come con tutti i prodotti freschi, i mandarini possono essere esposti a contaminazioni o residui di pesticidi. È preferibile acquistare mandarini biologici o lavarli accuratamente prima del consumo; Denti: a causa dell’acidità naturale dei mandarini, il consumo eccessivo può contribuire all’erosione dello smalto dei denti. Dopo aver mangiato mandarini, è consigliabile sciacquare la bocca con acqua per ridurre l’acidità.

Va sottolineato che ogni persona è diversa, e le reazioni e le controindicazioni possono variare. In caso di dubbi o preoccupazioni specifiche riguardo al consumo di mandarini, è sempre meglio consultare un medico.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie (kcal) dei mandarini possono variare leggermente a seconda delle varietà e delle dimensioni dei frutti. Di seguito sono riportati i valori medi per 100 grammi:

Calorie: circa 53 kcal

Carboidrati: circa 13.3 g

Zuccheri: circa 10.6 g

Fibre: circa 1.8 g

Proteine: circa 0.8 g

Grassi: circa 0.3 g

Vitamina C: circa 26 mg

Vitamina A: circa 681 UI

Calcio: circa 37 mg

Potassio: circa 166 mg

Quante calorie (kcal) ha un mandarino?

Il contenuto calorico di un mandarino varia leggermente a seconda delle dimensioni del frutto, ma in media, un mandarino di dimensioni medie (circa 88 grammi) contiene circa 47-53 calorie (kcal). Queste calorie derivano principalmente dai carboidrati, in particolare dai zuccheri naturalmente presenti nel frutto.

Il consumo in gravidanza

Il consumo di mandarini durante la gravidanza può essere sicuro e benefico, a condizione che siano freschi, lavati e consumati con moderazione. Sono una fonte preziosa di vitamina C, che aiuta a rafforzare il sistema immunitario sia della madre che del feto. La ricchezza di fibre può favorire una buona digestione, mentre i nutrienti come il potassio e l’acido folico sono importanti per lo sviluppo del bambino. Tuttavia, le donne incinte dovrebbero mantenere una dieta equilibrata e consultare il proprio medico o ostetrico per eventuali dubbi o restrizioni alimentari specifiche.

Come utilizzare il mandarino in cucina

I mandarini possono essere utilizzati in cucina per aggiungere un tocco di dolcezza e acidità a insalate, frullati, succhi, dessert e piatti a base di carne o pesce. Sbucciateli e gustali freschi come spuntino o sfruttate il succo e per arricchire i tuoi piatti preferiti.

Ecco 2 deliziose ricette per sperimentare con questo frutto:

Insalata di gamberi e mandarini (4 porzioni)

400 g di gamberi sgusciati e puliti

3 mandarini, sbucciati e divisi in segmenti

100 g di lattuga mista

50 g di noci tritate

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di aceto di mele

Sale e pepe q.b.

In una padella, scaldate un cucchiaio di olio d’oliva e cuocete i gamberi finché sono rosa e ben cotti. In una ciotola grande, mescolate la lattuga con i segmenti di mandarino, le noci tritate e i gamberi. In una piccola ciotola, unite l’olio d’oliva rimasto, l’aceto di mele, sale e pepe e mescolate per ottenere una vinaigrette. Condite l’insalata con la vinaigrette e mescolate delicatamente.

Crostata al mandarino (6 porzioni)

Per la base:

200 g di farina

100 g di burro freddo a cubetti

50 g di zucchero

1 tuorlo d’uovo

Per il ripieno:

4-5 mandarini, sbucciati e tagliati a fette sottili

50 g di zucchero

2 cucchiai di amido di mais

Scorza di 1 mandarino

Preparate la base mescolando la farina con il burro fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungete lo zucchero e il tuorlo e impastare fino a formare una palla. Stendete l’impasto su una teglia da crostata e mettete in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo, preriscaldate il forno a 180°C. In una ciotola, mescolate le fette di mandarino con lo zucchero, l’amido di mais e la scorza. Distribuite il ripieno sulla base di pasta e cuocere in forno per circa 25-30 minuti o finché la crostata è dorata. Lasciare raffreddare prima di servire.