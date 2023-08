La mappa mensile della sismicità: 1451 terremoti a luglio 2023, circa 47 al giorno

MeteoWeb

Sono stati 1451 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 31 luglio 2023, un numero in aumento rispetto al mese di giugno con una media che sale leggermente e si attesta a circa 47 terremoti al giorno: lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dei 1451 eventi registrati, 155 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 22 magnitudo pari o superiore a 3.0. Il terremoto più forte in questo mese, magnitudo Mw 4.0 (Ml 4.0), è avvenuto tra le province di Messina, Catania ed Enna il 5 luglio, con ipocentro a una profondità di circa 19 km. L’evento è stato risentito nella parte sud-orientale della Sicilia. Diversi terremoti di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.8 sono stati localizzati nel mese di luglio sul territorio nazionale, particolarmente avvertiti dalla popolazione: tra questi ricordiamo l’evento al confine tra Slovenia e Croazia (Ml 4.3, Mw 3.8) del 29 luglio, avvertito anche in Italia, e quello di magnitudo Ml 3.6 avvenuto il 26 luglio, 3 km a sud di Laviano (SA).