Marche: il caso del “sisma” provocato dall’uomo del 9 agosto

Dopo il caso del piccolo terremoto provocato dall’uomo al Circo Massimo di Roma di lunedì 7 agosto, anche nelle Marche ieri, da Ancona a Macerata, si è avvertito un “sisma” provocato dall’uomo, causato da un aereo militare che ha solcato i cieli della regione, superando la barriera del suono. Lo ha annunciato INGV in un articolo sul suo sito in cui si legge: “Un aereo militare (o forse due) ha solcato i cieli marchigiani superando probabilmente la barriera del suono, provocando quello che viene definito un “boom sonico“. Anche in questo caso i nostri sismometri non si sono fatti sfuggire l‘evento “sismico”. Quasi tutte le stazioni presenti nelle Marche hanno rilevato il fenomeno, come si vede in figura.”

Sul sito di INGV si legge ancora: “L’andamento del segnale evidenzia la propagazione dell’onda “sismica” attraverso la regione, con una velocità apparente che è molto più bassa di quella tipica di un’onda che si propaga nella crosta terrestre. In aria, infatti, le onde viaggiano alla velocità del suono, circa 340 m/s (0.34 km/s), mentre nelle rocce le velocità delle onde P sono di alcuni km/s, tipicamente 5-6 km/s nella crosta e oltre 8 km/s nel mantello“.