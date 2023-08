Megatempeste anomale su Saturno, un mistero che gli scienziati non sanno spiegare

MeteoWeb

Immaginate una tempesta così imponente da avvolgere un intero pianeta: queste “megatempeste” sono comuni su Saturno. Chiamate anche “Great White Spot“, si verificano una volta ogni 20 o 30 anni nell’emisfero settentrionale del pianeta e imperversano senza sosta per mesi. Gli astronomi hanno individuato 6 di queste tempeste planetarie dal 1876. La tempesta più recente si è verificata nel dicembre 2010, quando la sonda Cassini della NASA era in orbita intorno al pianeta, con una visuale in prima fila dell’intero ciclo di 200 giorni della megatempesta.

La ricerca sulla tempesta del 2010

Ora, una nuova ricerca sulla tempesta del 2010 ha scoperto che quei 200 giorni erano solo una piccola parte di un evento meteorologico molto più grande e strano. Secondo recenti scansioni con radiotelescopio, gli impatti in corso delle megatempeste scoppiate su Saturno più di 100 anni fa sono ancora visibili oggi nell’atmosfera del pianeta e hanno lasciato dietro di sé anomalie chimiche persistenti che gli scienziati non riescono a spiegare completamente. In altre parole, molto tempo dopo che una megatempesta svanisce alla vista, il suo impatto sul clima di Saturno dura secoli.

“Per la maggior parte del tempo, l’atmosfera di Saturno appare nebbiosa e senza caratteristiche ad occhio nudo, in contrasto con l’atmosfera colorata e vibrante di Giove,” hanno spiegato i ricercatori in uno studio pubblicato su Science Advances. “Questa immagine cambia quando guardiamo Saturno usando un occhio radio“.

Utilizzando il radiotelescopio Very Large Array nel New Mexico, gli autori dello studio hanno scrutato attraverso la foschia dell’alta atmosfera di Saturno, sperando di trovare i resti chimici della vasta megatempesta del 2010. In effetti, il team ha trovato tracce di tutte e 6 le megatempeste registrate, la prima delle quali si è verificata più di 130 anni fa, oltre a una potenziale nuova tempesta mai registrata prima.

Visibili solo nelle lunghezze d’onda radio, quei resti assumevano la forma di grandi anomalie del gas di ammoniaca. Lo strato di nubi più alto di Saturno infatti è costituito principalmente da nuvole di ghiaccio di ammoniaca. Nelle osservazioni radio, però, i ricercatori hanno osservato regioni con concentrazioni di ammoniaca inaspettatamente basse appena sotto questo strato di nubi in aree associate a tempeste passate. Nel frattempo, centinaia di km al di sotto di queste stesse regioni atmosferiche, le concentrazioni di ammoniaca sono aumentate molto più del normale.

L’implicazione, secondo gli autori dello studio, è che le megatempeste sembrano determinare un misterioso processo di trasporto dell’ammoniaca che trascina il gas di ammoniaca dall’atmosfera superiore di Saturno nelle profondità dell’atmosfera inferiore, forse sotto forma di grandine ghiacciata di ammoniaca cade nell’atmosfera per poi evaporare nuovamente. Questo processo sembra durare centinaia di anni dopo che una tempesta svanisce visibilmente, hanno spiegato i ricercatori.

I meccanismi delle grandi tempeste

Mentre i meccanismi alla base di queste anomalie atmosferiche – e dietro le megatempeste di Saturno in generale – rimangono un mistero, studiarli ulteriormente potrebbe ampliare non solo la nostra comprensione di come si formano i pianeti giganti, ma anche di ciò che porta i sistemi come le Grandi Macchie Bianche di Saturno e l’ancora più grande Grande Macchia Rossa di Giove a raggiungere tali dimensioni.

“Comprendere i meccanismi delle più grandi tempeste nel Sistema Solare pone la teoria degli uragani in un contesto cosmico più ampio, sfidando le nostre attuali conoscenze e spingendo i limiti della meteorologia terrestre,” ha spiegato l’autore principale dello studio Cheng Li.