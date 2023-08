Meteo, agosto freddo in Alto Adige: temperature 5°C sotto al media

MeteoWeb

In questi giorni le temperature in Alto Adige “sono di circa 5 gradi al di sotto della media pluriennale, fa particolarmente fresco nelle ore mattutine“: è quanto ha reso noto il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, riportando che, in dettaglio, stamattina a Sesto e Corvara si registravano solo +2°C, segnalate anche gelate sulla Plose (2470 metro) con -2°C. Da giovedì, però, nella provincia più settentrionale d’Italia tornerà il caldo con valori sopra i +30°C. “Le temperature estive permarranno poi anche nel lungo weekend di Ferragosto,” ha concluso il meteorologo.

